工信部发布前三季度通信业运行情况：5G 基站占比超四成，电信业务总量同比增长 7.3%

IT之家 10 月 28 日消息，工信部今日发布 2026 年前三季度通信业经济运行情况，前三季度，通信业整体运行平稳，电信业务总量稳步增长，新型基础设施建设有序推进，5G、千兆、物联网等用户规模持续扩大，移动互联网接入流量保持较快增长。IT之家整理主要内容如下：

一、总体运行情况

前三季度，电信业务收入累计完成 1.3 万亿元，同比下降 2.5%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 7.3%。

图 1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

二、电信用户发展情况

千兆用户规模持续扩大。截至 9 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 7.09 亿户，比上年末净增 1825 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 6.78 亿户，占总用户数的 95.6%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 2.65 亿户，比上年末净增 2645 万户，占总用户数的 37.4%，占比较上年末提升 2.9 个百分点。

5G 用户较快发展。截至 9 月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达 18.54 亿户，比上年末净增 2667 万户。其中，5G 移动电话用户达 13.2 亿户，比上年末净增 1.16 亿户，占移动电话用户的 71.2%。

图 2 5G 移动电话用户情况

移动物联网终端用户增长较快。截至 9 月末，三家基础电信企业发展移动物联网终端用户 31.17 亿户，比上年末净增 2.29 亿户。互联网电视（IPTV、OTT）用户数达 4.07 亿户，比上年末减少 102.9 万户。

三、电信业务使用情况

移动互联网流量保持较快增势，9 月 DOU 值维持高位。前三季度，移动互联网累计接入流量达 3362 亿 GB，同比增长 17%。截至 9 月末，移动互联网用户数达 16.38 亿户，比上年末净增 2799 万户。9 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 23.89GB / 户・月，同比增长 12.5%，比上年底高 0.85GB / 户・月。

电话通话量持续下滑。前三季度，移动电话去话通话时长完成 1.4 万亿分钟，同比下降 6.9%；固定电话主叫通话时长完成 420.2 亿分钟，同比下降 17.3%。前三季度，全国移动短信业务量同比下降 10.5%；移动短信业务收入同比下降 11.8%。

四、通信能力情况

光缆线路总长度稳步增加。截至 9 月末，全国光缆线路总长度达到 7673 万公里，同比增长 3.1%。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 60.5%、38% 和 1.5%。

千兆光纤宽带网络建设稳步推进。截至 9 月末，全国互联网宽带接入端口数达 12.73 亿个，比上年末净增 2243 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 12.32 亿个，比上年末净增 2111 万个，占互联网宽带接入端口的 96.7%。截至 9 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 3340 万个，比上年末净增 177.9 万个。

5G 基站占比超四成。截至 9 月末，5G 基站总数达 525.4 万个，比上年末净增 41.6 万个，占移动基站总数的 40%，占比较上年末提高 2.4 个百分点。

五、地区发展情况

各地区加快推动千兆用户渗透。截至 9 月末，东、中、西部和东北地区 1000Mbps 及以上固定宽带接入用户渗透率分别为 36.7%、38%、38.7% 和 33.2%，较上年末分别提升 2.1 个、4.1 个、2.6 个和 4.2 个百分点；5G 移动电话用户渗透率分别为 70.5%、72.2%、71.3%、72%，较上年末分别提升 5 个、5.7 个、5.4 个和 5.5 个百分点。

各地区移动互联网接入流量保持两位数增长。前三季度，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到 1430 亿 GB、777.9 亿 GB、953.7 亿 GB 和 201 亿 GB，同比增长 18.5%、15.1%、16.3% 和 17.1%。