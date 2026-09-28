工信部：截至 8 月末 5G 基站总数达 519.5 万个，5G 用户达 13.11 亿户占比 70.9%

IT之家 9 月 28 日消息，工信部今日发布了最新的 2026 年前 8 个月通信业经济运行情况。

截至 8 月末，5G 基站总数达 519.5 万个，比上年末净增 35.7 万个，占移动基站总数的 39.7%，占比较前 7 个月提高 0.3 个百分点。

▲ 电信业务收入和电信业务总量累计增速

今年前 8 个月，我国电信业务总量稳步增长，5G、千兆光网等网络建设和应用不断推进，连接用户规模稳步扩大，移动互联网接入流量保持较快增势。

总体运行方面，前 8 个月电信业务收入累计完成 1.16 万亿元，同比下降 2.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 7.6%。

固定宽带接入用户规模稳步扩大。截至 8 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 7.04 亿户，比上年末净增 1365 万户。

其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 6.74 亿户，占总用户数的 95.6%。

1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 2.63 亿户，比上年末净增 2427 万户，占总用户数的 37.3%，占比较上年末提升 2.8 个百分点。

移动电话用户数稳中有增。截至 8 月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达 18.49 亿户，比上年末净增 2216 万户。

其中，5G 移动电话用户达 13.11 亿户，比上年末净增 1.07 亿户，占移动电话用户的 70.9%。

▲ 5G 移动电话用户情况

移动物联网终端用户增长较快。截至 8 月末，三家基础电信企业发展移动物联网终端用户 30.7 亿户，比上年末净增 1.82 亿户。互联网电视用户数达 4.08 亿户，比上年末减少 8.4 万户。

前 8 个月，移动互联网累计接入流量达 2971 亿 GB，同比增长 17.3%。截至 8 月末，移动互联网用户数达 16.38 亿户，比上年末净增 2858 万户。

8 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 23.45GB / 户 · 月，同比增长 12.4%，比上年底高 0.41GB / 户 · 月（IT之家注：DOU 指每户每月平均移动数据流量）。

电话通话量延续下滑态势。前 8 个月，移动电话去话通话时长完成 1.3 万亿分钟，同比下降 6.7%；固定电话主叫通话时长完成 373 亿分钟，同比下降 17.6%。

前 8 个月，全国移动短信业务量同比下降 9.8%；移动短信业务收入同比下降 12.4%。

通信能力方面，千兆光纤宽带网络建设持续推进。截至 8 月末，全国互联网宽带接入端口数达 12.7 亿个，比上年末净增 2322 万个。

其中，光纤接入端口达到 12.3 亿个，比上年末净增 2116 万个，占互联网宽带接入端口的 96.7%。

截至 8 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 3325 万个，比上年末净增 162.9 万个。

地区发展方面，截至 8 月末，东、中、西部和东北地区 1000Mbps 及以上固定宽带接入用户渗透率分别为 36.6%、38%、38.7% 和 32.8%，较上年末分别提升 2 个、4.1 个、2.6 个和 3.8 个百分点。

5G 移动电话用户渗透率分别为 70.3%、71.9%、71% 和 71.6%，较上年末分别提升 4.8 个、5.4 个、5.1 个和 5.1 个百分点。

前 8 个月，东、中、西部和东北地区移动互联网累计接入流量分别达到 1264 亿 GB、686.6 亿 GB、842.9 亿 GB 和 177.2 亿 GB，同比增长 18.9%、15.4%、16.3% 和 17.7%。