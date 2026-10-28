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何刚官宣华为 Mate 90 系列手机“双十一”三大焕新权益，全系可享至高 24 期分期免息等

2026/10/28 16:51:10 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 28 日消息，在今天的华为双十一焕新季 · 全场景新品发布会上，华为董事、终端 BG CEO 何刚登台主讲，公布了 Mate 90 系列手机“双十一”三大焕新权益：

  • 分期免息：至高 24 期，250 元 / 月起；

  • 以旧换新：至高 800 元补贴；

  • 华为云空间：华为云空间 200GB 一年期免费。

IT之家附华为 Mate 90 系列手机各版本售价如下：

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据IT之家此前报道，在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 —— Mate 90 系列手机正式发布，全系搭载了韬定律芯片。

  • Mate 90 标准版搭载麒麟 9030 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 27%。相较上一代（麒麟 9020），麒麟 9030 的 CPU 性能提升 13%，GPU 性能提升 54%，NPU 性能提升 13%。

  • Mate 90 Pro 首发搭载麒麟 9035 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 20%。相较上一代（麒麟 9030），麒麟 9035 的 CPU 性能提升 11%，GPU 性能提升 10%，NPU 性能提升 51%。

  • Mate 90 Pro Max 典藏版及 RS 非凡大师则搭载麒麟性能新巅峰、首款逻辑折叠 τ 芯片 —— 麒麟 9050 Pro，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 31%。这枚芯片 CPU 支持 9 核 16 线程超线程技术，多核性能提升 23%、GPU 渲染性能提升 40%、NPU 性能提升 140%。Mate 90 Pro Max（12GB）搭载逻辑折叠 τ 芯片麒麟 9050。

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华为双十一焕新季全场景新品发布会专题

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