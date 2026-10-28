央视实测 AI 可复原被打码的二维码，专家给出防破解技巧

IT之家 10 月 28 日消息，据央视新闻今日报道，有网友发现，一张在二维码处打了马赛克的兑换券截图，经 AI 图片工具修复后，居然可以扫码读取信息。这一发现引发了很多网友对 AI 修复二维码能力的担忧。

对此，央视实测发现：

涂鸦只遮挡二维码外围区域，或涂鸦不够厚、未完全覆盖底色时，AI 能复原成功；

将涂鸦面积放大到全部覆盖二维码，且厚涂至原二维码细节难辨时，AI 不能复原出可使用的二维码信息。

专家表示，AI 所谓的“恢复”，前提是涂鸦遮挡区域没有盖住核心数据区。一旦核心数据区被彻底覆盖，AI 是无法修复的。提醒：处理二维码时，尽可能把二维码 90% 的区域都打上马赛克。

IT之家注：二维码是指在一维条码的基础上扩展出另一维具有可读性的条码，使用黑白矩形图案表示二进制数据，被设备扫描后可获取其中所包含的信息。一维条码的宽度记载着数据，而其长度没有记载数据。二维码的长度、宽度均记载着数据。二维码有一维条码没有的“定位点”和“容错机制”。容错机制在即使没有识别到全部的条码、或是说条码有污损时，也可以正确地还原条码上的信息。

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