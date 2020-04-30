扫码验真伪！广东：启用婚姻登记证二维码

IT之家4月30日消息 据广东省民政厅消息，近日，广东省民政厅印发《关于启用婚姻登记证二维码有关事项的通知》（以下简称《通知》），决定在全国范围内率先启用婚姻登记证二维码。

自2020年5月1日起，广东省全面启用婚姻登记证二维码，由全省各级婚姻登记机关办理的结（离）婚证统一打印二维码。此前已颁发的结（离）婚证，除因当事人遗失、损毁而申请补领结（离）婚证的情况外，不补打二维码（不影响证件法律效力和使用）。

IT之家了解到，《通知》明确，婚姻登记证二维码根据婚姻当事人基本信息，通过“广东省婚姻信息管理系统”自动生成和打印，每本婚姻登记证对应一个二维码，具有唯一性。婚姻登记员在信息管理系统“婚姻业务办理”界面完成婚姻登记信息录入后，按“保存”键，系统将自动生成对应的二维码，并保存于信息管理系统中。二维码统一打印在婚姻登记证内页第5页（即印有“婚姻法规定，要求结婚……即确立夫妻关系”页面）下方空白处。

《通知》强调，“粤省事”移动政务服务平台为婚姻登记证二维码扫码验证的唯一端口，其他端口均无法进行有效识别。通过人脸识别登录“粤省事”微信小程序后，在“专区”栏中选择“民政服务专区”，点击“进入婚姻服务大厅”，再点击“结（离）婚证二维码扫码识别”，即可启用扫码识别窗口。扫码后，“粤省事”平台将通过后台调用“广东省婚姻信息管理系统”数据与二维码相对应的数据信息进行对比，并显示相应结果，以此判断婚姻登记证真伪。