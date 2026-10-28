游族网络 2026 年第三季度归母净利润 -1.11 亿元，同比下降 522.46%

IT之家 10 月 28 日消息，游族网络今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

2026 年前三季度 营业总收入 ：10.63 亿元，同比增长 4.31%

毛利润 ：3.5 亿元，同比下降 13.11%

毛利率 ：32.92%

归母净利润 ：1.42 亿元，同比增长 85.97%

扣非净利润 ：2717.62 万元，同比下降 33.93%

经营现金流 ：-6.51 亿元，同比下降 1112.11%

加权平均净资产收益率 ：3.16%

基本每股收益 ：0.15 元，同比增长 87.5%

稀释每股收益 ：0.15 元，同比增长 87.5%

2026 年三季度 营业总收入 ：3.66 亿元，同比增长 10.75%

归母净利润 ：-1.11 亿元，同比下降 522.46%

扣非净利润 ：938.91 万元，同比下降 65.72%

加权平均净资产收益率 ：-2.41%

基本每股收益 ：-0.12 元，同比下降 500%

稀释每股收益：-0.12 元，同比下降 500%

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