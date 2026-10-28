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游族网络 2026 年第三季度归母净利润 -1.11 亿元，同比下降 522.46%

2026/10/28 18:26:37 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 28 日消息，游族网络今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

    2026 年前三季度

  • 营业总收入：10.63 亿元，同比增长 4.31%

  • 毛利润：3.5 亿元，同比下降 13.11%

  • 毛利率：32.92%

  • 归母净利润：1.42 亿元，同比增长 85.97%

  • 扣非净利润：2717.62 万元，同比下降 33.93%

  • 经营现金流：-6.51 亿元，同比下降 1112.11%

  • 加权平均净资产收益率：3.16%

  • 基本每股收益：0.15 元，同比增长 87.5%

  • 稀释每股收益：0.15 元，同比增长 87.5%

    • 2026 年三季度

  • 营业总收入：3.66 亿元，同比增长 10.75%

  • 归母净利润：-1.11 亿元，同比下降 522.46%

  • 扣非净利润：938.91 万元，同比下降 65.72%

  • 加权平均净资产收益率：-2.41%

  • 基本每股收益：-0.12 元，同比下降 500%

  • 稀释每股收益：-0.12 元，同比下降 500%

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：游族网络

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