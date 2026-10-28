三花智控 2026 年前三季度营收 252.74 亿元同比增长 5.18%，归母净利润 30.67 亿元同比下降 5.4%

IT之家 10 月 28 日消息，三花智控今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

公司前三季度及单三季度业绩整体略低于市场一致预期，营收端保持个位数稳健增长，但利润端受汇兑损失与金融衍生品浮亏拖累，归母净利润同比下滑，表现弱于机构预期。

公司概况与本次财报亮点

三花智控为全球制冷空调控制元器件与新能源车热管理核心龙头，空调电子膨胀阀、四通换向阀、车用热管理集成组件等产品市占率全球领先，同时正积极布局机器人机电执行器等新兴成长业务。

前三季度（累计）： 营业收入 252.74 亿元，同比 5.18%；归属于上市公司股东的净利润 30.67 亿元，同比 5.4%；扣非归母净利润 31.66 亿元，同比 2.68%，扣非口径实现正增长，主业盈利韧性仍在。

第三季度（单季）：单季营业收入 83.74 亿元，同比 7.82%；单季归母净利润 10.23 亿元，同比 9.64%；单季扣非归母净利润 10.18 亿元，同比 5.09%，扣非降幅明显小于归母降幅，显示主业盈利质量好于表观利润。

盈利质量与现金流

前三季度经营活动现金流量净额 37.49 亿元，同比 22.58%，销售回款改善，现金流表现显著好于利润表。

前三季度毛利率约 28.34%，较去年同期小幅提升，主要受益于产品结构优化与规模效应。

前三季度公允价值变动收益为 -2.12 亿元，主要系汇率衍生工具及投资浮亏，是拖累归母利润的核心非经常性因素；财务费用同比增加 2.67 亿元，亦主要受汇兑损失影响。

资产负债与股东回报

截至期末总资产 512.03 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 327.76 亿元，资产负债率维持约 35.12% 的稳健水平，财务结构健康。

公司持续推进股份回购，截至报告期末回购专户持有普通股 1385.19 万元股，占总股本 0.33%，用于回报股东、稳定估值。

展望与投资价值

公司未在本报告中披露下一财季官方业绩指引。短期来看，汇率波动与金融衍生品损益仍是利润表主要扰动项；中长期看，新能源车热管理业务的全球客户放量、制冷主业龙头壁垒、以及机器人执行器等第二成长曲线的落地进度，仍是支撑公司估值的核心逻辑。建议投资者重点跟踪汇兑扰动消退后的主业利润弹性、以及机器人业务产业化进展。