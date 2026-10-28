仰望胡晓庆解读比亚迪超豪华行政旗舰轿车“鼎曜”命名，称英文名 ALTIOR 与品牌天然呼应

IT之家 10 月 28 日消息，昨天下午，比亚迪仰望汽车官微发文宣布，超豪华行政旗舰轿车正式定名为“鼎曜”。
仰望销售事业部总经理胡晓庆发文，解读了仰望鼎曜的命名，并公布了其英文名为 YANGWANG ALTIOR。
作为仰望首款超豪华行政旗舰轿车，鼎曜有着独特的设计表达与产品气质。因此，我们希望用一组独立的中英文名称，赋予它更鲜明的产品身份。
“鼎”所代表的，是稳定与承载，更是不断创造、终成大器的信念。正如仰望一路以来的探索 —— 把一个个大胆的想象，经过反复验证与打磨，最终成就真实创造的信念。
“曜”，是光耀，也是远方的星光，鼎立于地，曜映于天。
因此，“鼎曜”表达的是一种当代创造者的气质：心有分量，亦有光芒；脚踏实地，也始终面向远方。它呼应车辆方圆相济、端庄舒展的设计，也与长期主义的创造精神相契合。
英文名 ALTIOR 源自拉丁语，意为“更高”。它与“仰望”天然呼应：不断抵达更高处的追求。
“鼎曜”与“ALTIOR”彼此映照：前者讲述扎根东方、淬炼成器的创造；后者表达面向世界、不断向上的理想。
据IT之家此前报道，今年 9 月，比亚迪仰望汽车总经理助理、市场营销及用户发展负责人郑羽首次公布了一组仰望超豪华行政轿车的实拍预告图，并透露新车将一如既往，带来前所未有的颠覆性技术。
郑羽晒出的预告图中，车辆仍然覆盖伪装，但轮廓已经清晰可见。其外观方正典雅，预计沿用仰望 U8 的“鼎式”前脸，且用上了常见于大型豪华车的对开车门，照片中若隐若现的水晶大灯则进一步强化奢华感。此外，新车配备了激光雷达，支持闪充技术。
相关阅读：