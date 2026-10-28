仰望胡晓庆解读比亚迪超豪华行政旗舰轿车“鼎曜”命名，称英文名 ALTIOR 与品牌天然呼应

IT之家 10 月 28 日消息，昨天下午，比亚迪仰望汽车官微发文宣布，超豪华行政旗舰轿车正式定名为“鼎曜”。

仰望销售事业部总经理胡晓庆发文，解读了仰望鼎曜的命名，并公布了其英文名为 YANGWANG ALTIOR。

作为仰望首款超豪华行政旗舰轿车，鼎曜有着独特的设计表达与产品气质。因此，我们希望用一组独立的中英文名称，赋予它更鲜明的产品身份。

“鼎”所代表的，是稳定与承载，更是不断创造、终成大器的信念。正如仰望一路以来的探索 —— 把一个个大胆的想象，经过反复验证与打磨，最终成就真实创造的信念。

“曜”，是光耀，也是远方的星光，鼎立于地，曜映于天。

因此，“鼎曜”表达的是一种当代创造者的气质：心有分量，亦有光芒；脚踏实地，也始终面向远方。它呼应车辆方圆相济、端庄舒展的设计，也与长期主义的创造精神相契合。

英文名 ALTIOR 源自拉丁语，意为“更高”。它与“仰望”天然呼应：不断抵达更高处的追求。

“鼎曜”与“ALTIOR”彼此映照：前者讲述扎根东方、淬炼成器的创造；后者表达面向世界、不断向上的理想。