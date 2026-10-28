浏览器选择联盟新报告：微软为推广 Edge，不惜使用 10 种“暗黑”手段

更改默认浏览器仅适用于 HTTP 和 HTTPS 链接。对于 PDF 等文件，用户仍需要在 Win11 设置中手动修改。

Windows S 模式完全不允许使用其他浏览器。虽然微软如今已经取消该模式，但事实是仍有大量采用该模式的设备在流通。