浏览器选择联盟新报告：微软为推广 Edge，不惜使用 10 种“暗黑”手段

IT之家 10 月 28 日消息，浏览器选择联盟（Browser Choice Alliance）最近发布 46 页报告，称微软为推广 Edge，不惜使用 10 种“暗黑”手段，逼迫用户选择 Edge 作为默认浏览器。
该报告总结了微软的 10 种“暗黑”手段，IT之家附详情如下：
当用户在 Edge 上使用必应搜索其他浏览器时，微软会放出误导人且具有侵入性的横幅（如下图所示）
更改默认浏览器仅适用于 HTTP 和 HTTPS 链接。对于 PDF 等文件，用户仍需要在 Win11 设置中手动修改。
Windows S 模式完全不允许使用其他浏览器。虽然微软如今已经取消该模式，但事实是仍有大量采用该模式的设备在流通。
无论用户设置什么默认浏览器，Windows 搜索的网页查询都会强制打开 Edge。
小组件和锁屏内容都会强制打开 Edge。
新闻和兴趣页面内容强制使用 Edge
Outlook 和 Teams 链接会忽略用户设置的默认浏览器，除非用户主动选择退出。
微软会阻止 EdgeDeflector 等第三方工具提供的一键式替代方案。
微软会强制将用户所选默认浏览器中的标签页，在登录时转到 Edge 打开，无视用户选择。
系统更新后，微软会重新将 Edge 设定为默认浏览器。
此外，该报告对微软提出强烈批评，并认为微软在给用户添堵，导致部分计算机知识薄弱的用户，只能继续使用 Edge。