探究微软 Win11 可原生运行的最古老图形应用，距今约 34 年

IT之家 10 月 28 日消息，Windows 11 系统目前兼容原生运行的最古老图形 GUI 应用是谁？可以追溯到几年前？科技博客 enlyth 于 10 月 26 日发布博文，带着这个问题，探究背后的答案。

该博主通过测试，认为一款链接日期为 1992 年 11 月 16 日的 Windows 图形界面程序 CDPLAYER.EXE，无需修改、无需模拟器，即可在最新版 Windows 11 上启动，并可通过虚拟光驱播放音频。IT之家附上相关图片如下：

1992 年 11 月 16 日的 Windows 图形界面程序 CDPLAYER.EXE

若以发布时间计算，这款程序至今已接近 34 年，被认为可能是目前仍能在 Windows 11 上原生运行的最古老 GUI 应用。

该程序源自 Windows NT 3.1 的早期预发布版本 Build 347。博主在翻查互联网档案馆中的旧系统镜像时发现，同期多数程序因可执行文件格式、Windows API 调用约定或捆绑 C 运行库不兼容而崩溃；但 CDPLAYER.EXE 改用系统自带的 crtdll.dll，而 Windows 11 的 32 位兼容目录中仍保留该动态链接库，因此得以继续运行。

由于现代电脑普遍没有 CD-ROM 光驱，直接启动时会提示找不到光驱。测试者借助一个小型 DLL 模拟光驱并注入虚拟音频数据后，这款老程序成功播放音频，界面和基本功能仍可使用。

博主此前发现修改日期为 1993 年 2 月 22 日的《空当接龙》FREECELL.EXE 也能在 Windows 11 上完整运行，当时认为这已是“最古老”答案。此次发现的 1992 年 CD 播放器，把纪录又提前了约 3 个月。

1993 年 2 月 22 日的 FREECELL.EXE 可以在 Windows 11 上运行，已有 33 年零 8 个月的历史

需要说明的是，这一纪录限定为“原生运行、不修改、不使用模拟器”。若借助 otvdm 等兼容层，取自 Windows 1.01、日期为 1985 年 11 月 15 日的黑白棋游戏 REVERSI.EXE 也能在 Windows 11 上游玩。