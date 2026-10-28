186 家科创板公司三季报披露：合计营收超 4266 亿元，同比增长 31.54%

IT之家 10 月 28 日消息，据央视新闻今日报道，上交所最新数据显示，截至 10 月 27 日，共 186 家科创板公司完成三季报披露，合计营收 4266.76 亿元，同比增长 31.54%，合计净利润 389.53 亿元，同比增长 57.39%。其中，14 家科创 50 公司收入、净利润贡献度分别占 29%、47%。

IT之家从报道中获悉，截至 10 月 27 日，已有 14 家科创 50 成分公司披露 2026 年三季报，已披露公司合计实现营业收入 1231.70 亿元、净利润 183.03 亿元，同比分别增长 25.99%、46.17%。以人工智能、半导体为代表的科技龙头营收和利润保持较快增长，研发投入、技术突破与国产替代持续推进，相关成果正加快体现在上市公司的收入和利润中。

延伸阅读

文中多次提到的科创板，是上海证券交易所设立的独立于现有主板市场的新设板块。2019 年 1 月 30 日，证监会发布相关实施意见，明确科创板精准定位于“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，并试点注册制。科创板于 2019 年 6 月 13 日正式开板。

文中提及的“科创 50”指上证科创板 50 成份指数（指数代码 000688），由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的 50 只证券组成，用以反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。该指数发布日期为 2020 年 7 月 23 日，以 2019 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点。

从构成来看，截至 2026 年 10 月 28 日，科创 50 指数权重居前的成分股包括寒武纪、中芯国际、澜起科技、中微公司、海光信息、拓荆科技、源杰科技等，且主要集中在半导体等信息技术领域，这也与文中“以人工智能、半导体为代表的科技龙头”的表述相呼应。