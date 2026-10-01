苹果上架 70W/140W 新款 Mac 电源适配器，采用交流电源接口 2 方案

IT之家 10 月 29 日消息，苹果公司今天（10 月 29 日）发布配备 PROLED XDR 显示屏的首款触控 MacBook Pro 外，还更新推出了 70W 充电器、全球旅行转换器套件等多款配件产品。

该产品售价为 449 元，IT之家附上官方介绍如下：

无论是在家中、办公室还是旅行途中，这款 70W 电源适配器都能让你快速而高效地充电。它兼容多款 USB-C 设备和充电线。 Apple 建议将它用于 14 英寸 MacBook Pro 或者 13 英寸或 15 英寸 MacBook Air，并搭配 USB-C 转 MagSafe 3 连接线或 USB-C 充电线。用这款电源适配器给 MacBook Air 充电，能充分发挥快充优势，约 30 分钟最多可充至 50% 电量。 充电线需单独购买。这款 70W 电源适配器兼容配备交流电源接口 2 的配件，包括电源适配器延长线 (交流电源接口 2) 和全球旅行转换器套件。

该产品售价为 299 元，官方介绍如下：

Apple 电源适配器经过精心设计，让你在众多国家和地区能够安全地为 Apple 设备充电。搭配这款全球旅行转换器套件，在出国旅行时，你可以轻松更换兼容的 Apple 电源适配器的交流电源插头，以适配当地的电源插座。 套件内含五种可互换的交流电源插头： A 型插头：北美、日本 C 型插头：欧洲大陆、巴西 D 型插头：印度 G 型插头：英国、阿联酋、沙特阿拉伯、新加坡 I 型插头：澳大利亚、新西兰

该产品售价为 729 元，官方介绍如下：

无论是在家中、办公室还是旅行途中，这款 140W 电源适配器都能让你快速而高效地充电。它兼容多款 USB-C 设备和充电线。 Apple 建议将它用于 16 英寸 MacBook Pro，并搭配 USB-C 转 MagSafe 3 连接线或 USB-C 充电线来快速充电，约 30 分钟最多可充至 50% 电量。 充电线需单独购买。这款 140W 电源适配器兼容配备交流电源接口 2 的配件，包括电源适配器延长线 (交流电源接口 2) 和全球旅行转换器套件。

该产品售价为 145 元，官方介绍如下：

这款 1.8 米的电源适配器延长线是交流电延长线缆，可延长你的 Apple 电源适配器的线缆长度。 交流电源接口 2 兼容： 70W 电源适配器

140W 电源适配器

苹果公司在官方日志中表示，为了符合新法规，其更新后的电源适配器、延长线和插头均采用椭圆形设计，而苹果之前的“交流电源接口 1”接口采用的是凹槽设计。

“交流电源接口 1”接口

五、Beats USB-C 转 USB-C 编织连接线 (1.5 米 / 5 英尺) – 超能粉（点此前往苹果官网选购）

该产品售价为 145 元，官方介绍如下：

全新编织连接线经过强化加固，助你提升充电体验，告别线缆缠绕、打结和磨损的困扰。 Beats 1.5 米 (5 英尺) USB‑C 转 USB‑C 充电线采用防缠结的编织设计，极其耐用和便捷。 Beats 连接线在设计和制造过程中历经了数千小时的测试，并且经过加固以防磨损。 这款编织连接线兼容各种配备 USB-C 接口的 Apple 和安卓设备，可用于充电、同步、聆听音频、连接 CarPlay 车载和传输数据。 借助这款连接线，你可以为兼容 USB-C 的 Beats 耳机或扬声器充电，同时欣赏音频或在线聆听无损音频。 它支持以最高达 60 瓦的功率快速充电，并能以 USB 2.0 的速率传输数据。要快速高效地充电，可将这款 USB-C 连接线与 USB-C 电源适配器搭配使用，通过电源插座便捷地为兼容的 iPhone 或其他设备充电。 USB-C 电源适配器需另购。

六、Beats USB-A 转 USB-C 编织连接线 (1.5 米 / 5 英尺) – 超能粉（点此前往苹果官网选购）

该产品售价为 145 元，官方介绍如下：

全新编织连接线经过强化加固，助你提升充电体验，告别线缆缠绕、打结和磨损的困扰。 Beats 1.5 米 USB-A 转 USB-C 充电线采用防缠结的编织设计，格外耐用和便捷。 Beats 连接线在设计和制造过程中历经了数千小时的测试，并且经过加固以防磨损。 这款编织连接线可用于充电、同步、连接 CarPlay 车载和传输数据，在指定 iPhone 和 iPad 上支持以最高达 15 瓦的功率快速充电，并以 USB 2.0 速率传输数据。 电源适配器需另购。

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