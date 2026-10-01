福特汽车 2026 财年前三季度报归母净利润 32.7 亿美元，同比增长 13.5%

IT之家 10 月 29 日消息，福特汽车今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

福特汽车 2026 财年三季报及前三季度累计业绩整体超出华尔街机构预期，调整后每股收益显著高于市场共识，公司同步上调全年调整后 EBIT 指引下限，反映经营改善趋势获得市场认可。

公司主营业务与财报亮点

福特汽车（NYSE: F）是一家总部位于美国密歇根州迪尔伯恩的全球性汽车公司，通过 Ford Blue（燃油及混动车型）、Ford Model e（电动车型）、Ford Pro（商用车及服务）三大业务分部开展经营，并通过 Ford Motor Credit 提供汽车金融服务。

2026 财年第三财季亮点：

第三财季营收 495 亿美元（现汇率约合 3,307.12 亿元人民币），同比下降 2%；归母净利润 20 亿美元（现汇率约合 133.62 亿元人民币），同比减少 0.4%；GAAP 净利润率 4.1%，同比下降 0.7% 个百分点。

经营活动现金流净额 54 亿美元（现汇率约合 360.78 亿元人民币），同比减少 20 亿美元（现汇率约合 133.62 亿元人民币）；调整后自由现金流 47 亿美元（现汇率约合 314.01 亿元人民币）。

公司调整后 EBIT 27 亿美元（现汇率约合 180.39 亿元人民币），同比增加 1 亿美元（现汇率约合 6.68 亿元人民币）；调整后 EBIT 利润率 5.4%，同比提升 0.3% 个百分点。

Ford Blue 分部 EBIT 14 亿美元（现汇率约合 93.53 亿元人民币），同比下降 10%，主要受产品停产、中东冲突影响区域需求及大宗商品成本上升拖累；Ford Model e 分部 EBIT 亏损 11 亿美元（现汇率约合 73.49 亿元人民币），同比收窄 25%；Ford Pro 分部 EBIT 17 亿美元（现汇率约合 113.58 亿元人民币），同比下降 16%；Ford Credit 税前收益 8.03 亿美元（现汇率约合 53.65 亿元人民币），同比增长 27%。

2026 财年前三季度累计亮点：

前三季度营收 1,411 亿美元（现汇率约合 9,426.95 亿元人民币），同比基本持平；归母净利润 33 亿美元（现汇率约合 220.47 亿元人民币），同比增加 4 亿美元（现汇率约合 26.72 亿元人民币）；GAAP 净利润率 2.3%，同比提升 0.3% 个百分点。

前三季度经营活动现金流净额 111 亿美元（现汇率约合 741.6 亿元人民币），同比减少 63 亿美元（现汇率约合 420.91 亿元人民币）；调整后自由现金流 49 亿美元（现汇率约合 327.37 亿元人民币），同比减少 8 亿美元（现汇率约合 53.45 亿元人民币）。

公司调整后 EBIT 86 亿美元（现汇率约合 574.57 亿元人民币），同比增加 29 亿美元（现汇率约合 193.75 亿元人民币）；调整后 EBIT 利润率 6.1%，同比提升 2.1% 个百分点。

全年展望与指引

公司将全年调整后 EBIT 指引下限由 100 亿美元（现汇率约合 668.1 亿元人民币） 上调至 105 亿美元（现汇率约合 701.51 亿元人民币），全年区间为 105 亿美元至 110 亿美元（现汇率约合 701.51 亿元至 734.91 亿元人民币）；调整后自由现金流指引维持在 60 亿美元至 70 亿美元（现汇率约合 400.86 亿元至 467.67 亿元人民币），资本开支预期为 70 亿美元至 95 亿美元（现汇率约合 467.67 亿元至 634.7 亿元人民币）。分部层面，预计全年 Ford Blue EBIT 约 55 亿美元（现汇率约合 367.46 亿元人民币），Ford Pro EBIT 约 70 亿美元（现汇率约合 467.67 亿元人民币），Ford Model e 亏损约 40 亿美元（现汇率约合 267.24 亿元人民币），Ford Credit 税前收益约 28 亿美元（现汇率约合 187.07 亿元人民币）。公司指引假设美国轻型车 SAAR 为 16.5 million units，大宗商品成本同比增加约 25 亿美元（现汇率约合 167.03 亿元人民币），美国行业定价同比高约 100 basis points，材料及保修成本削减 10 亿美元（现汇率约合 66.81 亿元人民币）（不含关税及 Novelis 影响）。

估值与投资价值

截至三季度末，公司现金及现金等价物 253 亿美元（现汇率约合 1,690.3 亿元人民币），流动性储备 464 亿美元（现汇率约合 3,100 亿元人民币）。调整后 ROIC（过去四个季度）由去年同期的 10.1% 提升至 13.3%，同比提升 3.2% 个百分点，反映资本使用效率显著改善。公司目标在 2029 年实现 8% 的调整后 EBIT 利润率，当前处于转型投入期，电动车分部仍处亏损收窄阶段，传统燃油及商用车分部为主要利润来源，投资者需关注大宗商品成本、关税政策及中东地缘冲突对全年业绩的潜在扰动。