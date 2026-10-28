斯特兰蒂斯 2026 财年第三季度归母净亏损 4.7 亿欧元，同比收窄约 90%

IT之家 10 月 28 日消息，斯特兰蒂斯今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

斯泰兰蒂斯 2026 年前三季度业绩显著修复，净营收同比增长 1% 至 1192.25 亿欧元，归母净利润由去年同期大额亏损转为盈利 1.86 亿欧元，工业自由现金流同比改善 33%，收窄至 49.3 亿欧元。

公司主营业务与本季亮点

斯泰兰蒂斯是一家全球性汽车集团，旗下拥有 Abarth、Alfa Romeo、Chrysler、Citroën、DS Automobiles、FIAT、Jeep、Lancia、Maserati、Opel、Peugeot、Ram、Vauxhall、Free2move、Leasys 等品牌。本次同时披露了 2026 财年三财季（单季度）与前三季度累计（YTD）两套数据，核心亮点如下：

2026 财年三财季（单季度） ：净营收 376.11 亿欧元，同比增长 1%；经调整营业利润 2.56 亿欧元，同比增长 184%，利润率为 0.7%，同比提高 0.5 个百分点；归母净亏损 4.70 亿欧元，同比收窄约 90%；工业自由现金流净流出 40.09 亿欧元，同比收窄约 7%。

2026 财年前三季度（YTD）：净营收 1192.25 亿欧元，同比增长 7%；经调整营业利润 19.89 亿欧元，同比增长 216%；归母净利润 1.86 亿欧元，同比扭亏为盈；工业自由现金流净流出 49.30 亿欧元，同比收窄 33%。

区域经营表现

北美：三财季净营收 155.86 亿欧元，同比下降 3%，AOI 由亏转盈至 6400 万欧元；市场份额升至 7.5%，Ram 品牌北美销量同比增长 30%。

扩大欧洲：三财季净营收 140.62 亿欧元，同比增长 3%，但 AOI 亏损 3.11 亿欧元；EU30 销量同比增长 1%，纯电销量同比增长 65%。

南美：三财季净营收 41.2 亿欧元，同比增长 3%，AOI 4.31 亿欧元；在巴西、阿根廷保持区域第一。

中东及非洲：三财季净营收 16.73 亿欧元，同比下降 19%，AOI 2.44 亿欧元，AOI 利润率 14.6%，同比提升 140 个基点。

亚太：三财季净营收 4.45 亿欧元，同比下降 7%，AOI 由亏转盈至 1800 万欧元，AOI 利润率同比改善 480 个基点。

2026 全年指引与展望

公司重申 2026 年财务指引：净营收实现中个位数百分比增长；AOI 利润率维持低个位数百分比；工业自由现金流同比改善（含 2025 下半年相关约 16 亿欧元的现金支付），并预计 2027 年实现工业自由现金流转正。CEO 表示价值创造计划（VCP）已在本季贡献正向收益，预计到年底完成 40% 的总年化效率目标，第四季度 VCP 节省金额预计为第三季度的约两倍。

流动性与投资价值

截止 2026 年 9 月 30 日，工业可用流动性为 426.52 亿欧元，占过去 12 个月净营收的 26%，处于公司 25%-30% 目标区间内，资产负债表稳健。当前业绩处于 FaSTLAne 2030 转型早期修复阶段，盈利与现金流改善趋势明确，但欧洲业务仍承压，投资者可关注后续 VCP 落地节奏及 2027 年现金流转正的兑现情况。