85 英寸 10499 → 4934 元、98 英寸 13999 → 8399 元：小米电视 S Pro Mini LED 2026 再降价

小米电视 S Pro Mini LED 2026 系列去年 9 月开售，今日 11.11 再次开启京东自营探底大促，各款直降至：

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85 英寸

首销价 10499 元，今日国补后 5034 元。

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98 英寸

首销价 13999 元，今日国补后 8499 元。

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小尺寸版也是好价：

65 英寸首销价 6499 元，今日国补后 3498 元。

75 英寸首销价 8199 元，今日国补后 4299 元。

根据介绍，该系列电视具备 4.6mm 超窄边框，屏幕黑边仅有 0.9mm，2880 超高背光分区（65 英寸为 1792，75 英寸为 2304，85 英寸为 2880，98 英寸为 3864）。

同时，其采用了“行业领先”广视角低反屏，并能够带来更高对比度、更大可视角度，峰值亮度可达 5200nits，屏幕规格为 4K 165Hz，最高刷新率可达 330Hz。

该系列电视还内置小米澎湃 OS 3、大师画质引擎、小米电视定制 XM9000 独立画质增强芯片、2.1.2 声道，还支持“突破性医工融合护眼方案”小米青山护眼。

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