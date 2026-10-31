存储芯片短缺加剧之际，OpenAI 奥尔特曼赴韩与约 50 名三星高管会面

IT之家 10 月 31 日消息，据彭博社报道，全球存储芯片供应短缺问题日益严重之际，今天（31 日）下午，OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼在韩国与三星集团高层会面，双方计划进一步加强在存储芯片供应和 AI 基础设施建设方面的合作。

据三星发布的声明，奥尔特曼此次在龙仁市与三星旗下电子、金融和生物科技业务的约 50 名高管举行了会谈。双方讨论了未来十年 AI 对产业格局、企业决策方式和商业发展的影响。

多种存储产品供应不足，正在给全球电子行业带来压力，芯片价格也随之大幅上涨。数据中心建设需求持续增长，各大运营商对存储芯片的争夺进一步加剧。AI 基础设施领域的五家头部企业计划在未来几年投入超过 3 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 20.01 万亿元人民币），而存储芯片支出约占数据中心总支出的三分之一。

报道指出，韩国在先进存储芯片制造领域处于领先地位，AI 技术在当地企业和消费者中的普及也在加快。自去年以来，英伟达 CEO 黄仁勋和 AMD CEO 苏姿丰分别两度访韩，以加强供应链合作。多位科技行业高管此前警告，芯片制造产能难以满足持续增长的市场需求。

此次会面也是双方此前合作计划的延续。按照已公布的合作安排，三星将向 OpenAI 的“星际之门”基础设施项目供应存储芯片，双方还将共建 AI 数据中心，合作范围包括海上浮动式数据中心。与此同时，三星也在加快 AI 技术在自身业务中的应用，覆盖研发、制造、营销和企业运营等环节。