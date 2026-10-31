上市价 4699 元 → 国补后 2800 元：石头扫拖机器人 P20 Max 上下水版新低

【各地补贴力度不同，价格会有小幅波动。】
石头 P20 Max 自清洁扫拖机器人今年 2 月上市，水箱版 4299 元，上下水版 4699 元。
京东 11.11 大促期间，按下方步骤下单，叠加 15% 国补后，到手价 2800 元：
下单时选择“以旧换新 → 个护健康 → 电动牙刷（无需回收）：
支持 3 期免息，官方质保 2 年，扫开箱码领延保服务。
购机赠价值 199 元配件礼包（尘袋 2 个、边刷 2 个、旋转拖布 2 片），晒单再赠 500ml 清洁液。
石头 P20 Max 支持 35000 Pa 吸力，支持底盘升降 3.0，配有 0 缠系统和伸缩边刷。
石头 P20 Max 还支持地毯加压清洁，还可智能拆装拖布、100 ℃ 智能洗布 2.0。
避障方面，石头 P20 Max 升级到了沿边结构光 2.0，支持 280+ 种物体类型识别。
IT之家附规格参数如下：
下单时选择“以旧换新 → 个护健康 → 电动牙刷（无需回收）：
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