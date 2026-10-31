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国补后 890 → 664 元：怒喵 Infinity.100 电竞鼠标直降，1.2 秒热插拔磁吸换电、含电池重 49g

2026/10/31 22:04:58 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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怒喵 Infinity.100 电竞鼠标开售于 2025 年 3 月，该鼠标采用镁铝合金镂空骨架设计，支持热插拔磁吸电池更换，无线模式（IT之家注：即含电池）的质量为 49g，官方定价 890 元。

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Infinity Mouse 属于右手专用非对称鼠标，其外部结构采用了“外观与结构一体化”的设计理念，在降低自重的同时保障了刚性与质感；而在内部，该鼠标采用原相 PAW3950DM 光学传感器和 TTC 橙点光微动 V2，微动寿命达一亿次按键。

该鼠标支持三模连接，有线和 2.4GHz 无线回报率均达 8KHz；其内置 340mAh 易更换电池，单次充满后在 8KHz 回报率下续航约 17 小时，在 1KHz 下约为 43 小时

Infinity Mouse 采用热插拔磁吸换电设计，配套的 2.4GHz 收发模块同时是备用电池充电器，用户仅需 1.2 秒的时间就能交换两块电池，从而实现一定意义上的“无限续航”。

IT之家附产品参数如下：

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关键词：鼠标怒喵

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