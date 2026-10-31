AI 基建掀起军备竞赛：微软、谷歌、甲骨文等巨头承诺投入超 3 万亿美元

IT之家 10 月 31 日消息，据彭博社今天（31 日）凌晨报道，AI 基础设施建设仍将吸引巨额资金。Alphabet、Meta、微软、亚马逊和甲骨文五大科技巨头承诺，未来数年将在数据中心等领域投入超过 3 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 20.01 万亿元人民币）。

随着数据中心建设竞赛愈演愈烈，五家公司披露的租赁、建筑、能源及设备采购承诺大幅增长。这些资金有的将在短期内支出，有的则涉及未来数十年的长期合同。

谷歌的支出承诺规模最大。根据 Alphabet 提交的监管文件，包括技术设备、能源和租赁在内的合同承诺总额超过 1 万亿美元（现汇率约合 6.67 万亿元人民币），接近一年前的八倍。

Meta 的支出承诺同样大幅攀升，未来支出总额超过 8,000 亿美元（现汇率约合 5.34 万亿元人民币）。其中将近一半用于尚未生效的数据中心租约，最长分 30 年支付。Meta CFO 苏珊 · 李在上周的分析师电话会议上说：“我们预计将继续大举投资，支持核心业务和新兴 AI 项目。”

今年商界的一大争论，是科技企业斥资数千亿美元建设 AI 数据中心，究竟能否收回投资。Alphabet 和 Meta 都是全球最赚钱的企业之一，却因投资有望改变行业格局的新业务，出现自由现金流由正转负的情况。

不过，五家公司的支出并非全部用于数据中心，披露口径也不完全一致，因此很难直接比较。

例如，Meta 的部分预算用于 Reality Labs 部门的消费级硬件产品，Alphabet 和亚马逊的计划支出则包括内容授权费用。本次统计也没有计入现有租约和债务等其他大额支出。

五家公司未来的租赁付款承诺合计 1.3 万亿美元（现汇率约合 8.67 万亿元人民币），其他采购承诺合计 1.9 万亿美元（现汇率约合 12.67 万亿元人民币）。除微软外，数据均取自各家公司最新财报。微软的采购和建设订单数据来自截至 6 月底的年度报告，该公司此后尚未更新这两项数据。

甲骨文是首家因投资 AI 数据中心而陷入自由现金流为负的大型科技公司。在本周早些时候举行的投资者说明会上，甲骨文预计到 2028 年恢复正自由现金流，并计划通过供应商融资和客户预付款等方式，减少项目初期需要自行承担的资金支出。