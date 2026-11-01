美国白宫科学与技术顾问会议主席：Anthropic 很可能成为资本主义历史最伟大企业

IT之家 11 月 1 日消息，美国白宫科学与技术顾问会议主席戴维 · 奥利弗 · 萨克斯（David Oliver Sacks）最近出席 All-In 播客，深入分析 Anthropic 的 S-1 注册文件，称这家人工智能初创公司很可能成为资本主义历史上最伟大的企业。

Anthropic 在文件中透露，公司 2026 年上半年营收 163 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,087.14 亿元人民币），账面现金 1,120 亿美元（现汇率约合 7,469.91 亿元人民币），预计 2026 年度经常性收入达 1,000 亿美元（现汇率约合 6,669.57 亿元人民币）。通过发行 F 类股票，公司七位创始人将持有 50.1% 的投票权。

戴维 · 萨克斯表示：“我认为，这很可能成为有史以来回报最高的风险投资项目，尤其考虑到这家公司仅成立六年。这也可能是史上价值创造速度最快的风险投资支持企业。”

他继续说道：“Anthropic 拥有超 1000 亿美元现金，他们几乎没有烧掉筹集的钱，简直是资本使用效率的典范。“现在有很多看空 Anthropic 的人认为，这家公司未来承诺的资本开支太高，根本不可能兑现。”

“但这次 IPO 反而为这些承诺提供了保障，因为他们现在已经拥有足够的资金，可以为所有算力订单以及预计中的资本开支提供资金支持。他们实际上只需要募集 800 亿、900 亿或者 1000 亿美元，对吧？这与募集 1500 亿、1750 亿甚至 2000 亿美元完全是两回事，而我之前认为他们需要募集这么多资金。”

“因此，他们在 IPO 过程中对资本市场提出的融资需求会更低，这意味着他们将拥有更强的定价能力，也能够更好地控制流通股数量。我认为，所有这些因素都让我们有理由对 Anthropic 的 IPO 持积极态度。”