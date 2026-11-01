金标联盟发布 SharedView Kit 一镜到底 / 无缝动画，荣耀、OPPO、vivo、小米联合推动

IT之家 11 月 1 日消息，2026 年 10 月，金标联盟（ITGSA）正式发布 SharedView Kit「一镜到底 / 无缝动画」。荣耀、OPPO、vivo、小米四家头部手机厂商联合推动该 Kit 落地。

据介绍，所谓「一镜到底 / 无缝动画」，在手机上，它指的是从列表点开内容、看完再返回的这一段过渡：页面从点击处自然展开，返回时又精准地收回原位，中间过程连贯自然。

对用户而言，整体体验更跟手、更丝滑：点开与返回一气呵成，转场响应自然而细腻，应用内的流畅体验也随之提升。

对开发者而言，可低成本接入应用内元素流畅联动展开的效果。接入该能力，相比安卓共享元素能力的工作量更小，更加轻量化，以一套统一的接入方式、一份代码，即可在荣耀、OPPO、vivo、小米设备上获得一致的无缝转场表现。

能力层面，SharedView Kit 覆盖转场全流程：能力检测、「一镜到底 / 无缝动画」动画构造、返回动画、动效参数设定、坐标系适配等，均包含在该 Kit 中，让开发者开箱即用。

IT之家附演示与相关链接如下：

▲ 适配前

▲ 适配后

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