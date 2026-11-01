比亚迪方程豹熊甜波：10 月方程系列交付总量没达到预期，11 月会全力提产提速

IT之家 11 月 1 日消息，比亚迪集团-方程豹事业部总经理熊甜波昨晚发文，总结了 10 月的进展。

熊甜波表示，这个月的工作重心，全扑在方程 S 的交付上。尽管团队拼到了最后一天，本月（10 月）方程系列的交付总量还是没达到预期，11 月会全力提产提速，尽可能缩短大家的等待周期。

此外，11 月方程豹会成立 Formula Club，邀请方程 S 车主线下面对面交流，听听大家真实的用车反馈。

据IT之家此前报道，比亚迪方程豹旗下方程 S、方程 S GT 于 9 月 16 日上市，两款车分别采用轿跑车与猎装车形态，售价 18.99 万元起：

方程 S 官方指导价为 18.99 万-22.99 万元

方程 S GT 指导价为 21.99 万-23.99 万元

9 月 29 日，比亚迪在 2026 年第一次临时股东会上披露，方程 S 迎来了超预期的预订，店端非常热闹，预计方程 S 月销可以破 1 万甚至 1.5 万辆。

熊甜波还透露，本周钛 9 展车已陆续发往全国门店，11 月钛 9 也将正式上市，团队正在做最后的打磨。

据悉，钛 9 是方程豹品牌旗下钛系列的第三款车型，定位科技新奢旗舰 SUV。采用 2+2+2 大六座布局，车身尺寸为 5270x1999x1880mm；搭载比亚迪闪充技术 + 二代刀片电池。