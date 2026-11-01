9 月首发 4499 元起 → 11 月国补 3675 元起，雷鸟鹤 6 Ultra 27 款 QD-Mini LED 电视京东 11.11 组合购

9 月 27 日，雷鸟鹤 6 系列 27 款电视正式开售，鹤 6 Ultra 27 款定价 5528 元起、首发 4499 元起。

鹤 6 Ultra 27 款

65 英寸：5528 元，券后补贴价 4499 元

75 英寸：6705 元，券后补贴价 5499 元

85 英寸：8705 元，券后补贴价 6999 元

98 英寸：13499 元，券后补贴价 11499 元

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IT之家获悉，雷鸟鹤 6 Ultra 27 款搭载蝶翼星曜屏，峰值亮度 6000 尼特（65、98 英寸为 5000 尼特），分区数量为 1680（65 英寸）至 3456（98 英寸），色域覆盖 98% DCI-P3，均为 4K 150Hz，4+1+2 扬声器功率为 2×(10+10) +20 +2×10W（共 80W）。

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