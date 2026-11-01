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AI 简历泛滥之下，Z 世代求职者开始担心自己“看起来像 AI”过不了初筛

2026/11/1 15:46:59 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 11 月 1 日消息，据科技媒体 TechRadar 今天报道，如今求职正变得越来越困难。应聘者不仅要应对 AI 初筛，还要努力让自己的遣词看起来更像真人，同时具备吸引人的特质。

Rejected Resume

IT之家从原报道获悉，招聘平台 Greenhouse 近期对英国、爱尔兰地区 1100 多名求职者展开调查，结果发现 Z 世代求职者与 60 岁以上人士相比，对 AI 招聘初筛有着更深刻认知。

在调查人群中，有 81% 求职者在只递交简历、没和人事进行任何交流的情况下遭到拒绝。97% 求职者希望展示一些无法写进履历的内容，这意味着新时代的招聘方式必须作出改变。

不过最令人担忧的还是 AI 初筛系统。过去 12 个月中，42% 候选人参加过 AI 面试，其中 57% 的人表示，这种面试让他们有机会展示自己的技能。AI 在简历润色过程中虽然有着重要作用，但雇主已经发现，千篇一律的 AI 简历，已经很难让应聘者拉开差距。

Greenhouse 首席人事官 Sharawn Tipton 对此表示：“这是第一次，招聘双方都认为现有的招聘流程出了问题。求职者提交申请后，仿佛石沉大海；雇主则要从一份份 AI 润色、看起来几乎一模一样的简历筛选人才。求职者需要一套真正有效的机制，让他们获得公平的竞争机会。AI 叠着 AI，只会让所有人受伤。”

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关键词：GreenhouseAI 招聘AI 简历Z 世代

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