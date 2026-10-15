麦肯锡面试新花样：先和 AI 客户对线十分钟

IT之家 10 月 15 日消息，据华尔街日报报道，想在麦肯锡拿到工作？你或许先要成功和人工智能虚拟对手对线。

这家顶尖咨询公司将于今年秋季调整部分初级咨询岗位候选人的面试流程，新增一类客户模拟环节。该环节旨在测试应聘者的临场应变能力，以及和麦肯锡客户沟通的水平，其中部分客户会更加刨根问底、难以应对。

尽管全程都是模拟场景，但这场时长约十分钟的 AI 对话，会安排在麦肯锡真实的办公室内进行，合伙人或面试考官会在现场观察候选人的表现。

麦肯锡的合伙人表示，这套 AI 工具不会自行对候选人的表现打分或给出评价。这个虚拟形象学习了多种客户性格类型，例如那种像学者一样、希望深入理解公司方案建议的客户。

参与该试点项目设计、任职于麦肯锡达拉斯办公室的合伙人萨利姆 · 扎法尔（Saleem Zafar）称，该工具并非用来模拟情绪失控的客户，或是刻意设置陷阱提问的客户，它的目标是还原麦肯锡顾问日常工作中八成会遇到的场景。

扎法尔说：“我重点观察的是：你有没有捕捉到对方话语里的关键信息？有没有据此做出回应？还是直接忽略了这些内容？会不会固守自己预设的思路，强行把答案灌给对方。我们要看的，是你面对不断变化的信息时如何反应。”

今年秋季，麦肯锡正在北美部分办公室，对申请商业分析师岗位的本科生测试这套虚拟对手面试系统，预计将有数百名候选人参与。如果试点效果良好，公司计划明年把它推广到其他岗位。

各行各业的企业都在调整招聘方式，以此适应人工智能时代，更好发挥这项技术的能力。部分雇主新增 AI 筛选工具，还有企业在招聘流程中引入作弊检测软件。

长期以来，想要拿到麦肯锡的 offer，需要经历多轮繁琐考核。候选人一般要和合伙人及其他面试官面谈，之后参与案例分析挑战，现场解决问题。

如今，案例挑战结束后，候选人还要在笔记本电脑上和 AI 虚拟形象对话。

麦肯锡负责全球招聘工作的联合负责人布莱尔 · 西塞尔（Blair Ciesil）表示：“借助这种方式，我们可以考察候选人与人打交道的综合素养，而不受提前准备的影响。有些候选人会准备一套反复演练好的陈述。不是说这些经历不够出色，但这会让面试官很难看清候选人内在的真实特质。”

扎法尔举了一个假设案例：某座城市聘请麦肯锡，调研新体育场馆的选址。在这个场景里，AI 虚拟形象就扮演市长，对顾问提出的方案进行质询。

他说：“市长会有一些自己十分看重的诉求，希望听取你的建议。但当你阐述方案时，她可能会提出更多顾虑，或是补充更多背景信息。”

IT之家注意到，也有不少企业不愿在招聘中使用人工智能，担心产生偏见，或是违反不断更新的招聘领域 AI 相关法规。麦肯锡的合伙人表示，这套 AI 工具意在提升招聘流程的公平性，因为在角色扮演环节里，不同人类面试官的严苛程度存在差异。

扎法尔称，在招聘工作中，公司要预判“这个人未来能不能胜任工作”。这套新工具，就是为了帮助面试官更好地看清：“这个人本质是什么样的？他真实的一面是怎样的？”