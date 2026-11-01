上汽集团：10 月整车销量 43 万辆，同比降 5.28%

IT之家 11 月 1 日消息，上汽集团今日公告，2026 年 10 月公司整车产量 43.43 万辆，同比下降 6.88%；整车销量 43.00 万辆，同比下降 5.28%。1-10 月累计整车产量 352.84 万辆，同比下降 6.13%；累计整车销量 357.71 万辆，同比下降 1.92%。
10 月新能源汽车销量 25.86 万辆，同比增长 25.12%；1-10 月累计新能源汽车销量 164.69 万辆，同比增长 27.72%。10 月出口及海外基地销量 16.25 万辆，同比增长 67.28%；1-10 月累计出口及海外基地销量 132.81 万辆，同比增长 54.04%。
IT之家附各品牌 10 月销量如下：
上汽集团乘用车 123,879 辆，同比增长 32.68%
上汽大众 67,500 辆，同比下降 27.94%
上汽通用 25,865 辆，同比下降 51.37%
上汽通用五菱 157,184 辆，同比下降 6.41%
上汽大通 32,343 辆，同比增长 62.47%
智己汽车 7,837 辆，同比下降 40.32%
上汽正大 2,694 辆，同比增长 1.89%
上汽通用五菱汽车印尼公司 2,281 辆，同比增长 33.24%
捷仕达名爵汽车印度公司 7,964 辆，同比增长 25.85%
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