首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

上汽集团 5 月销售新能源车 8.1 万辆，1-5 月共 36.5 万辆同比增长超 27%

2024/6/1 17:33:19 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 西窗旧事航空先生华南吴彦祖Louis9998 的线索投递！

IT之家 6 月 1 日消息，据上汽集团公众号，今年 5 月销售新能源车 8.1 万辆，今年 1-5 月销售新能源车 36.5 万辆，同比增长超过 27%。

上汽通用也公布了最新的战报：5 月上汽通用汽车三品牌（IT之家注：别克、雪佛兰、凯迪拉克）新能源车型共交付 7443 辆，同比增长 214%，官方称拿下 4 月新能源车终端零售销量合资企业排行第一。



根据上汽集团此前发布的 4 月产销快报，报告期销售整车 36 万辆。其中，自主品牌销量达 21.6 万辆，占公司销量比重突破 60%；新能源车销量达 7.5 万辆，同比增长 9.3%；海外市场销量达 9.2 万辆，同比增长 2.7%。

IT之家汇总目前已公布的车企 5 月交付数据如下：

  • 上汽集团：8.1 万辆新能源车，其中上汽通用交付 7443 辆新能源车同比增长 214%

  • 理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%

  • 蔚来汽车：20544 辆，同比增长约 233.8%

  • 小鹏汽车：10146 辆，同比增长 35%

  • 小米汽车：8630 辆

  • 岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：新能源汽车上汽集团

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用