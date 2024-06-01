上汽集团 5 月销售新能源车 8.1 万辆，1-5 月共 36.5 万辆同比增长超 27%

IT之家 6 月 1 日消息，据上汽集团公众号，今年 5 月销售新能源车 8.1 万辆，今年 1-5 月销售新能源车 36.5 万辆，同比增长超过 27%。

上汽通用也公布了最新的战报：5 月上汽通用汽车三品牌（IT之家注：别克、雪佛兰、凯迪拉克）新能源车型共交付 7443 辆，同比增长 214%，官方称拿下 4 月新能源车终端零售销量合资企业排行第一。







根据上汽集团此前发布的 4 月产销快报，报告期销售整车 36 万辆。其中，自主品牌销量达 21.6 万辆，占公司销量比重突破 60%；新能源车销量达 7.5 万辆，同比增长 9.3%；海外市场销量达 9.2 万辆，同比增长 2.7%。

IT之家汇总目前已公布的车企 5 月交付数据如下：

上汽集团：8.1 万辆新能源车，其中上汽通用交付 7443 辆新能源车同比增长 214%

理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%

蔚来汽车：20544 辆，同比增长约 233.8%

小鹏汽车：10146 辆，同比增长 35%

小米汽车：8630 辆

岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%

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