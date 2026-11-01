动作 Roguelike 射击游戏《火湖》1.0 正式版发售，Steam 国区 99 元

IT之家 11 月 1 日消息，经过近两年的抢先体验测试，Perfect Random 开发并发行的动作 Roguelike 射击游戏《SULFUR（火湖）》现已 Steam 平台推出 1.0 正式版，同步登陆 Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PlayStation 4 / 5 及 Xbox 平台。游戏国区售价 99 元，支持简体中文界面与字幕，不包含中文配音。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2124120/火湖/）。

IT之家注意到，在 1.0 正式版上线前，官方于 10 月 21 日宣布该作销量已突破 50 万份。Steam 商店页面显示，游戏目前总体评测为「特别好评」，累计评测数超过 1 万条；其中简体中文评测共 1568 条，评价为「多半好评」。

《火湖》是一款结合第一人称射击机制与角色扮演元素的动作冒险游戏，主打「智取敌人、寻找宝藏、改进武器、驾驭力量」的循环玩法。玩家将深入 Sulfur 腹地，在充满黑暗生物与狡猾恶魔的世界中前行，运用兼具可玩性和质感的武器，并借助武器、装备、工具和魔法来打造创造性配装，在战斗中存活下来并推进剧情。

游戏图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。