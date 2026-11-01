覆盖监测预报预警服务全链条，我国“妈祖”斯里兰卡智能一体机交付

IT之家 11 月 1 日消息，据中国气象局官方消息，在第十一届世界妈祖文化论坛举办期间，中国气象智能预警方案“妈祖”斯里兰卡智能一体机今日正式交付。这是推动“妈祖”方案落地应用的重要务实举措，为斯里兰卡补齐多灾种气象预警短板提供有力支撑。

据介绍，受气候变化影响，斯里兰卡短时强对流、暴雨等灾害天气多发，部分区域存在网络不稳、算力资源有限等难题。“妈祖”斯里兰卡定制方案由云端早期预警系统与智能一体机组成，覆盖监测、预报、预警与服务全链条，可针对暴雨、高温、大风和气旋等灾害天气提供分级预警，服务海洋、农业和航空等领域。

该项目于 2025 年底启动，在中国气象局和世界气象组织（WMO）的共同推动下，结合斯里兰卡实际，重点打造航空气象应用等场景。目前，配套一体机硬件已到位，定制化系统开发有序推进，预计 2026 年底投入业务运行。一体机交付之后，我国气象部门将持续推进技术对接优化，助力斯里兰卡提升气象防灾减灾能力，让早期预警服务惠及防灾减灾一线，共同提升区域气候韧性，守护四海安澜。

IT之家从中国气象局官方了解到，截至 2026 年 10 月，“妈祖”方案已在巴基斯坦、埃塞俄比亚、斯里兰卡等 8 个国家落地，在 50 多个国家开展云端试用，成为面向全球的防灾减灾公共服务产品。