加速落地高海拔地区！我国高原新能源装机比重达 52.9%，高于全国平均水平 4.4 个百分点

IT之家 11 月 1 日消息，据央视新闻今日报道，近年来我国正加大高海拔地区新能源建设力度，正加速落地。高原新能源装机比重由过去 5 年的平均 28.5% 上升到 52.9%，高于全国平均水平 4.4 个百分点。

据介绍，截至 2026 年 9 月底，我国高海拔地区新能源发电装机为 5.28 亿千瓦，占全国新能源的比重为 25.6%，其中，风电 1.97 亿千瓦，占全国风电装机的比重为 28.1%，太阳能发电装机 3.27 亿千瓦，占全国太阳能发电装机的比重为 24.9%；光热发电装机容量为 212 万千瓦。

从装机规模看，高海拔省区新能源正在加速发展，风电光伏已成为装机主体。过去五年，平均海拔 1500 米以上的七个省区新能源装机，由 1.44 亿千瓦增加到 4.76 亿千瓦，年均增长 34.8%。

专家表示，高海拔地区发展新能源优势显著：尤其是日照资源充足，年太阳总辐射量高，有利于提升光伏发电；风电方面，高原风功率密度较高，有效风速持续稳定，风能可开发潜力大；加上常年平均气温较低，可天然减少算力中心冷却能耗，有利于“东数西算”工程落地，发展算电协同新模式，支撑绿电就地转化与新业态发展。

据IT之家此前报道，国家能源局相关负责人 10 月 30 日在发布会上介绍，今年以来，我国可再生能源装机规模稳步扩大。前三季度，全国可再生能源新增装机 1.8 亿千瓦，占全部新增装机的 71.7%，继续保持新增装机主体地位。其中，风光新增装机占全部新增装机的比重近七成。