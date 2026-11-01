Epic 喜加一：益智问答游戏《Quiztopia : The Ultimate Trivia》免费领

IT之家 11 月 1 日消息，开发团队 Yash Future Tech Solutions Pvt Ltd 制作并发行的益智问答游戏《Quiztopia：The Ultimate Trivia》即日起在 Epic Games Store 开启限时免费领取“喜加一”活动，玩家可以在 11 月 9 日凌晨 2 点 30 分前免费领取。

需要注意的是，本次限免并非 Epic 官方活动，而是由开发团队自行发起的特别促销，IT之家附游戏商品页（https://store.epicgames.com/p/quiztopia-the-ultimate-trivia-6d42e0）。

《Quiztopia: The Ultimate Trivia》是一款面向 5 岁及以上玩家的知识问答游戏，涵盖数学、科学、地理、常识、英语和图片 6 种题目类别。每个类别设有 10 个关卡，每个关卡包含 10 道题目，随着玩家不断完成挑战，题目难度也会逐步提升。

本作旨在通过问答挑战帮助玩家积累不同领域的知识，并提供图片类题目供玩家选择。玩家可以根据自身兴趣挑战不同类别，从数学计算、科学知识到地理常识，通过循序渐进的关卡检验自己的知识储备与理解能力。

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