市场监管总局发布钢铁智能制造相关国家标准：破设计口径不一、数据互通难题

IT之家 11 月 1 日消息，据市场监管总局，为持续提升钢铁行业先进制造水平，市场监管总局日前发布《智能制造 废钢智能工厂设计要求》《智能制造 钢铁智能工厂数字孪生系统技术要求》《智能制造 钢铁工业多基地制造资源协同管控系统技术要求》系列国家标准。该 3 项标准分别锚定废钢工厂、数字孪生、多基地协同等关键环节，支撑构建钢铁先进制造技术要求体系。

IT之家从公告获悉，该 3 项标准针对钢铁行业流程长、工序多、界面复杂，以及工厂之间、工序与工序之间长期存在设计口径不一、系统重复开发、数据难以互通、跨基地资源难以统筹等问题，提供清晰的解决方案，统一采用分层解耦的架构设计要求，逐层明确相应功能定位与技术边界，让智能体系建设有章可循。

《智能制造 废钢智能工厂设计要求》标准提出“工厂装备＋基础设施层、平台层、应用层”的总体架构，规范智能设计、智能生产、智能物流、智能管理及集成优化。《智能制造 钢铁智能工厂数字孪生系统技术要求》标准建立“目标实体 — 数字实体 — 孪生应用”三层架构，将孪生模型细分为数字模型、知识模型、智能模型三类并分别提出构建要求。《智能制造 钢铁工业多基地制造资源协同管控系统技术要求》标准采用“应用层＋平台层”分层分布式架构，明确质量、生产、物流、备件、绩效五大协同功能与系统集成策略，使企业在规划、设计、选型、集成各环节有据可依，有效减少重复设计与适配改造。

该 3 项标准发布后，将系统填补废钢智能工厂、钢铁智能工厂数字孪生等领域的钢铁行业智能制造需求空白，打通钢铁产业多基地统筹的技术路径，助力提升钢铁行业先进制造水平。