我国首次承担 ISO 研究基金项目，信息安全标准与数字贸易成果发布

IT之家 10 月 26 日消息，据央视新闻报道，记者今天从国家标准委了解到，国际标准化组织（ISO）正式发布《ISO / IEC 27001 标准对数字贸易的影响》研究报告。该报告为 ISO 研究基金项目成果，阐明了国际标准赋能数字贸易的内在机制，为建设安全、可信、韧性的全球数字贸易体系提供了中国方案。这是我国首次承担 ISO 研究基金项目。

围绕“网络安全标准”研究主题，我国针对信息安全管理体系标准与数字贸易的关系开展了研究分析。《信息安全网络安全隐私保护信息安全管理体系要求》（ISO / IEC 27001:2022）是 ISO 与国际电工委员会（IEC）联合发布的信息安全管理体系标准，旨在帮助企事业单位建立、实施和持续改进信息安全管理体系，提高数据安全与隐私保护能力水平。

《ISO / IEC 27001 标准对数字贸易的影响》研究报告基于 165 个国家的标准实施与贸易数据，从国家、区域和企业三个层面开展研究分析。研究结果显示，ISO / IEC 27001 标准的实施显著提升企业风险防范能力和管理效率，扩大数字贸易规模，促进数字产业化贸易发展，对发展中国家的贸易拉动作用尤为明显。

据了解，ISO 研究基金是 ISO 于 2021 年设立的面向全球青年学者的科研专项，涵盖标准与可持续发展、标准与新兴技术等前沿主题，旨在推动深层次标准化研究、培育标准化后备人才。