我国首次承担 ISO 研究基金项目，信息安全标准与数字贸易成果发布

IT之家 10 月 26 日消息，据央视新闻报道，记者今天从国家标准委了解到，国际标准化组织（ISO）正式发布《ISO / IEC 27001 标准对数字贸易的影响》研究报告。该报告为 ISO 研究基金项目成果，阐明了国际标准赋能数字贸易的内在机制，为建设安全、可信、韧性的全球数字贸易体系提供了中国方案。这是我国首次承担 ISO 研究基金项目。
围绕“网络安全标准”研究主题，我国针对信息安全管理体系标准与数字贸易的关系开展了研究分析。《信息安全网络安全隐私保护信息安全管理体系要求》（ISO / IEC 27001:2022）是 ISO 与国际电工委员会（IEC）联合发布的信息安全管理体系标准，旨在帮助企事业单位建立、实施和持续改进信息安全管理体系，提高数据安全与隐私保护能力水平。
《ISO / IEC 27001 标准对数字贸易的影响》研究报告基于 165 个国家的标准实施与贸易数据，从国家、区域和企业三个层面开展研究分析。研究结果显示，ISO / IEC 27001 标准的实施显著提升企业风险防范能力和管理效率，扩大数字贸易规模，促进数字产业化贸易发展，对发展中国家的贸易拉动作用尤为明显。
据了解，ISO 研究基金是 ISO 于 2021 年设立的面向全球青年学者的科研专项，涵盖标准与可持续发展、标准与新兴技术等前沿主题，旨在推动深层次标准化研究、培育标准化后备人才。
延伸阅读
公开资料显示，国际标准化组织（ISO）成立于 1947 年 2 月 23 日，总部设在瑞士日内瓦，是世界上最大的综合性国际标准化机构，目前拥有 165 个成员，其制定的国际标准在全球经济贸易活动中发挥着重要的技术规制作用。
ISO / IEC 27001 标准历经多个版本：ISO / IEC 27001:2005 于 2005 年 10 月首次发布，ISO / IEC 27001:2013 于 2013 年 9 月发布，现行版本 ISO / IEC 27001:2022 于 2022 年 10 月 25 日发布，2024 年 2 月又发布了第 1 号修正案。该标准由 ISO 与国际电工委员会（IEC）共同组建的 ISO / IEC JTC 1/SC 27（信息安全、网络安全和隐私保护分技术委员会）负责制定。
据相关统计，ISO / IEC 27001 是全球采用最为广泛的信息安全标准，目前已有超过 7 万家组织通过认证，覆盖 150 多个国家和地区，并被 GDPR 第 32 条、欧盟 NIS2 指令、DORA 法规等多部法规文件直接引用。
数字贸易已成为全球贸易的重要增长点。2026 年 9 月全球数字贸易博览会组委会发布的《全球数字贸易发展报告 2026》显示，2025 年全球数字贸易出口额达 7.75 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 51.75 万亿元人民币），同比增长 7.1%，占全球货物与服务出口总额的 22.2%，较 2021 年提升 2.6 个百分点。