长鑫科技：2026 年 LPDDR 系列产品实现 781.91 亿元收入，占营业收入比例 52.02%

IT之家 11 月 1 日消息，长鑫科技公布 2026 年三季报业绩交流会记录，介绍了公司前三季度收入结构的变化情况。

公告显示，该公司产品主要分为 DDR 系列以及 LPDDR 系列，2026 年上半年，DDR 系列产品实现 694.72 亿元收入，占营业收入比例为 46.22%；LPDDR 系列产品实现 781.91 亿元收入，占营业收入比例为 52.02%。相较于 2026 年上半年，2026 年前三季度 DDR 系列产品在营业收入中的占比持续上升，主要是因为公司 DDR5 产品自 2024 年底量产后，销量持续增长，带动 DDR 系列产品的收入占比提升。

IT之家从公告获悉，第五代工艺技术平台是长鑫目前量产的最先进平台，目前已经推出的主要是 245Ball 和 496Ball 封装的 LPDDR5X 产品。未来公司会基于该平台逐步升级现有的产品线，比如 DDR5、LPDDR6 等，持续提升产品性能，丰富产品组合。与此同时，在 4F² 垂直沟道 DRAM 架构取得关键突破的基础之上，第六代工艺技术平台已完成工程样片的验证。

该公司提到，受 AI 应用快速发展带来的需求驱动，四季度公司依然收到服务器客户对产品的强劲需求，DRAM 供不应求的态势仍将延续，预计公司四季度营收继续保持增长趋势。