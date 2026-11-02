智己 LS8 NEO 纯电版将于 11 月 5 日上市，预售价 24.98 万元起

IT之家 11 月 2 日消息，据易车消息，智己 LS8 NEO 纯电版将于 11 月 5 日正式上市。

据IT之家此前报道，智己 LS8 NEO 纯电版于 10 月 29 日开启预售，预售权益价 24.98 万元起：

93 Max+：24.98 万元

103 Max+：26.98 万元

该车长宽高分别为 5085×2000×1807mm，轴距 3060mm；搭载 800V 高压平台，采用宁德时代电池，容量 93.1kWh/103kWh，CLTC 续航分别为 684km/752km。

智己 LS8 NEO 纯电版全系标配全线控灵蜥底盘，搭配四轮转向系统，集成线控转向、线控制动与双向 24° 后轮转向。

内饰方面，该车座椅采用 Nappa 真皮材质，大五座布局。搭载 27.1 英寸 5K Mini LED 中控屏和 15.6 英寸 3K 副驾娱乐屏。配备高通骁龙 8295P 芯片，前排支持零重力和 4D 机械按摩。全系标配丹麦 B&O 豪华音响、12.3L 双开门智能冷暖冰箱。

该车搭载 520 线超视域激光雷达，并配备 11 颗高清摄像头、毫米波雷达、超声波雷达，拥有 700TOPS 的英伟达 Thor 芯片，搭配智己与 Momenta 联合研发 IM AD ZETA 端到端大模型，支持高速 NOA、城区 NOA 和全场景自动泊车等。