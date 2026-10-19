智己推出至高 2 万现金限时优惠，LS8 NEO 纯电将 10 月上市

IT之家 10 月 19 日消息，智己汽车今日启动“双十一钜惠提前享”限时购车活动，针对旗下 LS6、LS8、LS9 三款车型推出现金减免、权益礼包、金融方案等多重福利，具体如下：

本次活动涵盖智己 LS6、智己 LS8、智己 LS9 超级增程指定现车，包含 1-2 万元的现金优惠，同步叠加增程无忧、智驾无忧、电池无忧、0 首付 0 息等多重权益，活动时间从即日起至 10 月 31 日，并可叠加国家及地区相关购车补贴以及享受 0 首付 0 息金融方案、专属权益等。

据汽车之家报道，智己汽车 9 月销量 11107 台，环比增长 81.8%。同时，其旗下中大型 SUV—— 智己 LS8 NEO 纯电版将于 10 月内完成上市。

IT之家注意到，智己 LS8 NEO 纯电为全线控大五座旗舰 SUV，全系标配宁德时代电池，全系标配全线控灵蜥底盘。作为参考，智己 LS8 中大型增程 SUV 于今年 4 月上市，五座版本售价为 24.98 万元起，六座版本售价为 26.98 万元起。

作为参考，智己 LS8 增程版搭载 27.1 英寸 5K 驾舱屏与 15.6 英寸 3K 副驾娱乐屏的组合，并内置 IM AIOS 智能座舱系统。该系统整合千问大模型与 AIOS 智舱系统，支持 IM Ultra Agent 智能体功能，可实现更自然的语义理解与任务执行。同时，智己 LS8 在辅助驾驶硬件层面标配 520 线超视域激光雷达及英伟达 Thor 芯片。