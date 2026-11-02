NASA 模拟火星任务实验结束，四名宇航员隔离 378 天后出舱

IT之家 11 月 2 日消息，据路透社今日报道，参与 NASA 模拟火星任务的四名成员，在 NASA 休斯顿约翰逊航天中心隔离 378 天后，于当地时间 10 月 31 日出舱，该任务旨在帮助为 NASA 宇航员未来可能前往火星的探险做准备。

▲ 从左到右依次为 Ross Elder、Matthew Montgomery、Ellen Ellis、James Spicer，图源 NASA

四人于 2025 年 10 月 19 日进入 158 平方米的 3D 打印栖息地，执行了在模拟火星土壤中种植作物、与 NASA 官员通信等任务，还刻意增加了通信延迟，模拟地球与火星的通信体验。

四人出舱后，将参加为期两周的任务后评估，并与 NASA 科学家进行交流汇报。NASA 表示，他们正在寻求了解宇航员如何适应长期地球外任务中日常生活的常规和需求，以保持健康、高效和保持联系。

该任务的医务官 Ellen Ellis 表示：这一年真是太难熬了 —— 模拟宇航员把自己“囚禁”起来。不过她也表示：“让我们抓住主动权，以科学为先，造福我们的经济，确保我们的太空遗产传给子孙后代。”

其他成员包括任务指挥官 Ross Elder、科学官 Matthew Montgomery 和飞行工程师 James Spicer。

IT之家注意到，这是 NASA 的第二次 CHAPEA（Crew Health and Performance Exploration Analog）任务，另一组四人于 2023 年 ~2024 年在约翰逊航天中心隔离了 378 天。