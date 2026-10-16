人类首次火星卫星采样返回任务：日本 MMX 探测器计划 10 月 20 日发射，美国 NASA、欧洲 ESA 联合助力

IT之家 10 月 16 日消息，据美国 NASA 和欧洲航天局 ESA 今日消息，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的火星卫星探测器（MMX）计划于日本标准时间 2026 年 10 月 20 日凌晨 04:41（北京时间 03:41），在日本种子岛航天中心搭乘 H3 火箭发射升空。

MMX 将是人类首次从火星的其中一个卫星 —— 火卫一采集样本并带回地球的任务。

MMX 由日本 JAXA 领导，并与美国 NASA、法国航天局（CNES）、德国航空航天中心（DLR）和欧洲航天局（ESA）合作开展。

MMX 探测器计划于 2027 年 8 月抵达火星，开始对火星的两颗卫星进行勘察，并于 2027 年 9 月绕行火卫一轨道。在详细勘察火卫一后，探测器将采集至少 10 克火卫一表面样本，并于 2031 年将样本送回地球。返回舱将在澳大利亚着陆，随后转运至日本，样本将被提取、编目并与任务伙伴共享。

具体采集操作方面，MMX 探测器一开始将远距离研究火卫一，然后在 2029 年初将名为 Idefix 的探测车送往火卫一表面，MMX 探测器也会在 2030 年着陆火卫一并采集样本返回地球。回家途中，它将飞过并进一步调查火卫二和火星本身。火卫一的重力极低，Idefix 探测车在上面的重量仅相当于 15 克。

IT之家从公告获悉，本次任务共搭载 11 台科学仪器：主探测器上有 7 台，探测车上有 4 台。主探测器还搭载了辐射监测仪、两台高分辨率相机和两种不同的采样设备。

美国 NASA 对该任务的贡献包括火星-卫星伽马射线与中子探测仪（MEGANE）、气动采样器（P-Sampler）技术演示，以及来自 NASA 深空网络的通信和导航支持，同时资助参与 MMX 科学团队的美国科学家。

科学家们长期以来一直在争论火星两颗卫星的起源。MMX 任务收集的数据和样本将有助于解答关于这些卫星起源及太阳系历史的关键问题。

“火卫一和火卫二可能是火星上一次巨大撞击的遗迹，将物质送上了火星轨道，也可能是数十亿年前被火星引力捕获的古老小行星，”NASA 总部 MMX 项目执行官兼项目科学家 Tom Statler 说。“有了答案，将有助于揭示地球和其他行星可能获取大量水和有机化合物的早期时代。”