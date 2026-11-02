乘联分会崔东树：2026 年 1-9 月中国占世界汽车份额 32.1%，较去年 35.4% 回落

IT之家 11 月 2 日消息，乘联分会秘书长崔东树今日发文，2026 年 1-9 月，世界汽车累计销量 7252 万台，同比增长 3%；其中 9 月单月销量 874 万台，同比仅增 2%，环比增 12.4%，全球车市增长动力偏弱。

分国家来看，中国销量 2327 万台，份额 32.1%，较 2025 年 35.4% 明显回落；美国销量 1230 万台，份额 17.0%，小幅下滑；印度份额提升至 6.7%，成为增长亮点。

从历年份额变化看，2022-2025 年中国在全球占比持续走高，2025 年达到阶段性高点。欧洲主要国家份额整体稳中有降，巴西、俄罗斯等新兴市场份额保持稳定。

崔东树表示，2026 年前 9 月中国市场销量下滑，是全球份额变动的核心原因，印度等新兴市场的快速增长，一定程度对冲了中、美市场的增长压力，支撑全球车市维持小幅正增长。

IT之家从原文获悉，除了丰田、现代起亚、铃木和塔塔等，其它国际品牌份额 2026 年出现较大幅下滑。相对于 2019 年的中国自主品牌全面提升世界份额。吉利、比亚迪、奇瑞、上汽、长安等自主表现较强。

电动化发展也导致部分国际车企逐步走向衰落。除了铃木等印度市场较好的因素促进，其它欧美国际品牌份额出现全面较大的下滑。