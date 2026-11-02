比亚迪仰望 U9X 重启极速挑战，小米胡峥楠称致敬所有还在坚持实干的先行者和同行者

IT之家 11 月 2 日消息，去年，仰望 U9X（仰望 U9 Xtreme）以 496.22 km/h 的成绩，站上全球汽车极速的巅峰。

比亚迪仰望汽车今日正式宣布，重启极速挑战，将在阿联酋首都阿布扎比开启一场全新的开放公路极速挑战。

IT之家注意到，小米集团副总裁、汽车部 CTO 胡峥楠转发了该微博，并表示致敬所有还在坚持实干的先行者和同行者。

十分感人，感同身受。高性能这条赛道从来都是充满了未知和风险，但只有实实在在地做了，且持续地做，才能知道下一秒的提升点在哪里。 致敬所有还在坚持实干的先行者和同行者 ！

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仰望 U9 Xtreme 搭载全球首个量产全域 1200V 超高压平台，配备四台转速高达 30000rpm 的高性能电机，整车综合输出功率达 3019 马力（2220 千瓦），并采用易四方 + 云辇-X 技术架构。

2025 年 9 月，仰望 U9 Xtreme 在德国 ATP 测试场跑出 496.22 km/h 的极速成绩，超越布加迪 Chiron SS 300+ 的 490 km/h；同期该车还在德国纽博格林北环赛道创下 6 分 59 秒 157 的圈速纪录，成为首款闯入 7 分钟大关的纯电量产车。英国汽车媒体《Top Gear》将这一成就评为“年度时刻”。

2026 年 7 月，比亚迪集团执行副总裁李柯在古德伍德透露，遥测数据显示车手冲过 496.22 km/h 时还有 1.5 秒的全油门加速空间未使用，意味着那次冲刺并未达到极限；团队当时正与迪拜方面合作寻找一条长约 15 公里的直线公路，计划再次挑战世界极速纪录，目标直指 500 km/h 大关。