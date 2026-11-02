比亚迪第二代海豹 07 将于 11 月 5 日上市，搭载云辇-M 智能磁流变车身控制系统

IT之家 11 月 2 日消息，据易车消息，比亚迪第二代海豹 07 将于 11 月 5 日正式上市。

据IT之家此前报道，10 月 26 日，第二代海豹 07 盲订开启。盲订权益包含盲订臻享礼遇、优先排产提车以及自由选配三项内容。

新车提供帕拉青、极光粉、海雾紫、琉光银、雪域白以及曜石黑六款车色；云汐白、幻影灰、凝夜紫三种内饰配色可供选择；新车长宽高分别为 5080/1960/1495mm，轴距 2960mm；搭载云辇-M 智能磁流变车身控制系统。

内饰方面，第二代海豹 07 采用最新设计语言，搭载大尺寸悬浮中控屏，并配备液晶仪表；搭载全新三辐式方向盘，还搭载了 20 扬帝瓦雷音响。

座椅方面，第二代海豹 07 前排配备了零重力座椅，并提供按摩、通风及加热功能。其余配置方面，新车还搭载 618L 超大容积后备箱、160L 同级最大前备箱等。

工信部申报信息显示，新车提供纯电、插混两种动力版本可选：