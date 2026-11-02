曾毓群全英文发言：宁德时代也在用 AI 进行技术创新，可在短时间筛选千种化合物

IT之家 11 月 2 日消息，据科技日报今日报道，在 2026 世界顶尖科学家论坛现场，宁德时代创始人曾毓群全英文发言，分享了宁德时代以 AI 加速能源科研创新的最新探索。

超 600TB 基础研究数据、超 1 万亿条测试记录，AI 可在短时间筛选千种化合物，锁定 7 种潜力材料。曾毓群表示，当前 AI 能力还远远不够，需要更多的科学家和更先进的模型加入进来，加快更多科研与创新成果的发现。

IT之家查询公开资料获悉，2026 世界顶尖科学家论坛开幕式暨世界顶尖科学家奖颁奖典礼于 10 月 31 日上午在上海临港中心举行。

本次论坛以“范式变革 · 科学突破的下一个十年”为主题，由开幕式暨主论坛、6 场平行论坛、4 场主题活动、1 场闭幕式及衍生活动、科技参访和特色活动组成，包括诺贝尔奖、图灵奖、沃尔夫奖、菲尔兹奖等奖项得主在内的近 300 位科学家及科创龙头企业代表参会。与会代表围绕未来科学的科研范式、价值链条、国际合作、人才建设、科技治理等议题深入交流、凝聚共识。

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