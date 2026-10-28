一汽奔腾小马五门版正式上市，限时权益价 3.99 万元起

IT之家 10 月 28 日消息，一汽奔腾旗下奔腾小马五门版今日正式上市，售价 4.49 万元起，限时权益价 3.99 万元起。IT之家汇总如下：

奔腾小马五门版 车型 售价（万元） 限时（万元） 222km 快乐马 4.49 3.99 222km 平安马 4.99 4.49 328km 橙意马 4.99 4.49 328km 如意马 5.49 4.99

相比在售的三门版，五门版的核心变化集中在车身结构方面，其后排增加了独立车门，轴距和车长同步加长，后排乘客不再需要翻折前排座椅才能进出。

五门版车型长宽高为 3350/1540/1600mm，轴距 2215mm。对比三门版，车长增加 350mm，车宽增加 30mm，轴距增加 262mm。加长的部分几乎全部用于后排腿部空间和车门开口，后备箱容积也较三门版有所扩大，后排座椅靠背支持 5/5 比例放倒。

外观层面，新车的前脸大灯之间的封闭式饰板由此前的黑色改为车身同色，前包围只保留外围轮廓，内部区域同样与车身同色，整体视觉比三门版更简洁。侧面换装了半隐藏式门把手，轮圈采用与车身同色的新造型，尾标更换为一汽集团“FAW”字母标识。

配色方面，新车提供爱马柿橙、冰椰蓝、青提翠、奶咖棕、芝士白五种外观选项，内饰有松弛灰和不焦绿两种方案。

内饰方面，高配车型搭载悬浮式中控屏，全系标配全液晶仪表和双辐式多功能方向盘；入门版已包含倒车影像、主副驾安全气囊、怀挡和 7 英寸仪表，进阶版则增加 10.1 英寸大屏、语音助手、蓝牙钥匙和自动大灯等配置。

动力与续航沿用三门版的单电机后驱布局，最大功率 30 千瓦，搭载宁德时代磷酸铁锂电池，提供 16.97 千瓦时和 27.19 千瓦时两种容量可选，对应 CLTC 纯电续航 222 公里和 328 公里，四款配置均支持直流快充，30% 至 80% 充电时间为 30 分钟。