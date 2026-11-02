明治蘑菇山无线耳机以 Pro 升级款回归，音质、体验均有提升

IT之家 11 月 2 日消息，日本企业 KAGOMEDIA 现已启动蘑菇山无线耳机 Pro 的众筹。这是 2024 年原版蘑菇山无线耳机的升级复刻型号，以明治 (meiji) 经典巧克力零食“蘑菇山”为设计灵感来源，获得明治官方授权，预计 2027 年交付。

明治蘑菇山无线耳机 Pro 拥有更强劲的低音和更清晰的高音，触控传感器使用镀金 FPC（柔性电路板）而不是铜箔。

其配备 10mm 动圈单元，阻抗 32Ω，频率响应范围 20~20000Hz，信噪比＞90dB，总谐波失真＜1%；基于高通 QCC3040 芯片，符合蓝牙 5.3 规范，拥有 SBC、AAC、aptX 编解码器；配备聚氨酯记忆海绵耳塞，单耳质量约 5g，支持 IPX4 防水；本体续航约 5hr，本体 + 充电盒续航 20hr，待机续航约 81 天。

此外，这款耳机具备 AI 驱动的同声传译功能，支持 74 种语言和 70 种变体（方言 / 口音），翻译准确率达到 98%。

截至本文发稿时，明治蘑菇山无线耳机 Pro 耳机当前可用的最低众筹价格（含税）为 3.18 万日元（IT之家注：现汇率约合 1,343 元人民币）。