《上古卷轴 5》第三方模组团队 Skyblivion 遭前志愿开发者索赔 3 万欧元

IT之家 11 月 2 日消息，《上古卷轴 5》模组 Skyblivion 开发团队近日透露，一名前志愿开发者以“程序代码使用争议”为由，威胁对项目团队提起诉讼，并要求超过 3 万欧元（IT之家注：现汇率约合 22.3 万元人民币）的赔偿。团队表示，已经移除了涉及争议的代码，并重新开发了相关系统，但双方的纠纷似乎仍未结束。

项目负责人 Rebelzize 在 10 月 30 日发布的一段视频中回顾了事件经过。据其介绍，这名成员退出项目后，双方最初曾就其参与开发的代码后续如何使用和维护展开沟通。后来，由于团队无法继续访问原有的源代码仓库，留守开发者便对部分代码进行了反编译，以便修复已经集成到项目中的系统存在的问题，并维持相关功能正常运行。

据项目负责人描述，这名前成员似乎并不认可团队采取的上述做法，导致原本局限于内部的分歧最变成了法律层面的威胁。团队称，在接受法律咨询后，他们认为自身立场具有法律依据，但仍决定彻底移除存在争议的程序代码，并重新开发对应系统。

然而，这一处理方式并未完全平息纠纷。据称，该名前成员仍在威胁采取法律行动，并提出超过 3 万欧元（现汇率约合 22.3 万元人民币）的赔偿要求。面对这一情况，Skyblivion 团队正在寻求志愿法律援助，尤其希望获得熟悉版权法和欧盟《通用数据保护条例》的专业人士支持。

公开信息显示，Skyblivion 是一个自 2012 年启动的志愿开发项目，目标是利用《上古卷轴 5：天际特别版》的游戏引擎，重新制作 2006 年推出的《上古卷轴 4：湮灭》。该 Mod 计划重现原作的世界，并重新设计地形、地下城等内容。项目本身将免费提供，但玩家需要拥有《天际特别版》和《湮灭年度游戏版豪华版》才能游玩。

Skyblivion 原计划于 2025 年推出，但开发团队在去年 12 月宣布将发布时间推迟至 2026 年。目前，团队仍将今年作为目标年份，预计未来几周内可能正式发布。