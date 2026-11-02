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某厂骁龙 8EE6 超大杯机型后摄参数曝光：50Mp+50Mp+200Mp，预计为 vivo X500 Ultra

2026/11/2 14:55:45 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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感谢IT之家网友 补药吖Autumn_Dream蛋炒鱼風見暉一华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 11 月 2 日消息，微博博主 @数码闲聊站 今日发文称，某厂骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 超大杯新机前摄为常规 5000 万像素传感器，后置摄像头组合为 5000 万像素 +5000 万像素 +2 亿像素。

博主透露，该品牌目前计划将方形前摄给下下代 S 系机型使用，测试型号为 6800 万像素的 IMX05A。

后续有用户在评论区询问：“真不打算出天玑 9600Pro 版本？”，博主回复称：“至少目前最新一版还是 8975”；另一用户询问道：“主摄没上 1/1.12 两亿？”，博主则回复称：“没，长焦大跃进了。”；另外一网友则问：“战歌，测试机电池会有 8000 毫安吗？”，博主回应：“目前是不到 8。”

结合博主文中暗示和评论区猜测，预计该机为 vivo X500 Ultra

据IT之家此前报道，vivo 副总裁、产品副总裁黄韬先前确认，X500 Ultra 机型会正常迭代，预计明年 3-4 月发布，影像会拉开和 Pro Max 的差距，主打先锋用户与专业创作者。

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关键词：骁龙 8 Elite Extreme Gen 6vivo X500 Ultra影像参数

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