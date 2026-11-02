小米米家洗鞋机 3kg 开启众筹：3D 水流、0.9 洗净比，799 元

IT之家 11 月 2 日消息，米家洗鞋机 3kg 今日在小米有品开启众筹，活动时间为 11 月 2 日 10:00:00-11 月 9 日 09:59:59，众筹价 799 元起（点击前往）。

该产品整体采用米家白色家族式外观，阳台柜、洗衣房均可摆放。其号称能够通过波轮高速旋转带动 3D 立体水流全方位冲刷鞋面、鞋底纹路及鞋内衬，底部毛刷 + 侧边毛刷形成 360° 立体清洁矩阵，支持 0.9 洗净比。

同时，该产品可实现除菌抑菌双重防护，实测 99% 去除红色毛癣菌，99.8% 去除大肠埃希氏菌，99.6% 去除金黄色葡萄球菌，99.99% 抑制大肠埃希氏菌与金黄色葡萄球菌，并配备健康筒自洁程序，有效防止泥沙沉积造成二次污染。

该产品适配运动鞋、休闲鞋、童鞋、帆布鞋、板鞋、运动拖鞋等，单次可批量清洗 2-4 双，无需复杂操作，开盖一键开启清洗。提供标准洗、强力洗、快速洗、除菌洗、多用洗、漂 + 脱、单脱水、筒清洁共 8 种程序，支持 24 小时预约，20 分钟极速快洗免拆鞋带、一键启动。

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