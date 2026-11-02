无损改装：2009 索尼 Walkman 依托原生 WiFi 芯片跑通 ESP-NOW 通信

IT之家 11 月 2 日消息，最近有不少给老旧硬件赋予新玩法的改造项目。有人借助 Claude，把亚马逊第三代 Echo Dot 改造成了家庭助理的副机；还有人把老式转盘电话改成人工智能助手。现在又有玩家在 2009 款索尼 Walkman 上跑通了 ESP-NOW 通信，而且保留了机器原装的无线芯片。

用户 Infinite-Zombie5875 在 ESP32 板块分享了自己的成果。他改造的机型是 2009 年推出的索尼 NW-X1060 随身听，为它增加了 ESP-NOW 功能。最亮眼的一点是，改造没有拆掉机器自带的 Marvell 无线芯片，属于低侵入式改装。（IT之家注：ESP-NOW 是 Espressif 开发的轻量级无线通信协议，无需路由器即可实现设备间直接通信，具有低延迟、低功耗的特点。）

项目作者这样介绍：“我逆向解析了无线固件的收发链路，在随身听端添加 ESP-NOW 动作帧的挂钩接口，同时实现原生 C 语言应用程序接口。设备可以直接和 ESP32 设备通信。演示项目是一个跨设备联动的水族画面，一端是这台随身听，另一端是 ESP-Mosaico。ESP-Mosaico 提供惯性测量单元数据，两台设备各自本地渲染画面，状态通过 ESP-NOW 保持同步。”

视频里可以看到，这台随身听正通过 ESP-NOW 和另一台设备联动，共同呈现同步的水族场景。如果你手里正好有一台闲置吃灰的同款随身听，可以去项目的 GitHub 主页看看，自己动手复刻这个改造。

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