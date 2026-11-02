Meta 调整 VR 硬件优先级：将更多资源转向可穿戴设备和 AI 业务，降低消费级 VR 硬件优先级

IT之家 11 月 2 日消息，Meta 首席财务官 Susan Li（李苏珊）在 2026 年第三季度财报电话会议上表示，Meta 旗下 Reality Labs 部门第三季度营收为 4.43 亿美元（IT之家注：现汇率约合 29.51 亿元人民币），同比下降 6%，主要原因是 Quest 头显销量减少，不过 AI 智能眼镜业务持续强劲增长，在一定程度上抵消了相应影响。

当前，Meta 正在调整硬件业务的优先级，将更多资源转向可穿戴设备和 AI 业务，降低消费级 VR 硬件及元宇宙业务的优先级。不过，Meta 首席执行官扎克伯格在电话会议中称公司“并未完全放弃 VR”，他仍然看好这项技术的长期发展潜力，只是“现阶段 Meta 将优先投入 AI 领域”：

我仍然相信，要在日常佩戴的眼镜上实现融合物理世界与数字世界的全息体验，最终仍需要通过 VR 技术作为起点。不过，我们将调整这部分投资的节奏，优先实现超级智能。

按照 Meta 安排，其最新产品 Meta VR Glasses 预计将于 2027 年春季上市，主要面向消费级高端用户和专业人士，这款产品也被视为 Meta 下一阶段 VR 硬件战略的重要尝试，其定位更像是通往增强现实（AR）设备的过渡产品。

相比之下，Meta 旗下以游戏为核心的 Quest 平台未来将如何发展，目前仍不明朗。随着公司放缓常规 VR 硬件迭代，并通过 Meta VR Glasses 转向面向另一类用户群体，Quest 在整体产品战略中的定位也可能发生变化。

从市场策略来看，Meta 理论上也可以在今年假日购物季期间大幅下调 Quest 3 和 Quest 3S 的售价，以弥补全年 VR 硬件销量不及预期带来的影响。不过，即使短期内通过降价带动销量增长，也未必能够改变 Meta 对消费级 VR 市场的长期判断。

值得注意的是，Meta 今年早些时候已经削减了大量用于开发大型、高成本 VR 游戏的资金，目前也没有明确迹象表明公司计划恢复此前的投入。对于一个以游戏内容为核心的 VR 平台而言，削减大型游戏项目的投资，显然与长期深耕消费级 VR 市场的策略并不完全一致。