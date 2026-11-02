Epic 喜加一：横版动作冒险游戏《Epic World - Hunt For Quest》免费领

IT之家 11 月 2 日消息，开发团队 Yash Future Tech Solutions 宣布旗下横版动作冒险游戏《Epic World - Hunt For Quest》现已在 Epic 游戏商城开启限时免费“喜加一”活动，玩家可以在北京时间 11 月 9 日前免费领取。

需要注意的是，本次限免并非 Epic 官方活动，而是由开发团队自行发起的特别促销，IT之家附游戏商品页（https://store.epicgames.com/p/epic-world-hunt-for-quest-4500b1）。

《Epic World - Hunt For Quest》采用 2D 平台跳跃玩法，玩家将扮演一名冒险者，穿越遍布陷阱与机关的关卡，从兽人国王手中夺回被盗走的黄金。游戏共设有 7 种不同风格的场景，每个场景包含 6 个关卡，总计提供 42 个关卡供玩家挑战。

在冒险过程中，玩家可以选择 3 名使用不同武器的特色角色，应对 13 种拥有不同能力的敌人。关卡中还散布着大量金币和隐藏宝箱，并设有超过 16 种陷阱与机关，玩家需要灵活应对各种挑战，才能顺利完成冒险。

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